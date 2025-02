Identificato il proprietario dei boa morti abbandonati a Merano

I Carabinieri di Postal hanno identificato il proprietario dei due serpenti boa morti, abbandonati la scorsa settimana in una borsa di stoffa nei pressi di un'isola ecologica a Merano. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Partendo da alcune testimonianze, i militari sono tempestivamente risaliti a un pensionato meranese, vistosi scoperto, ha mostrato segni di pentimento e ha confessato di aver abbandonato i serpenti già deceduti in un gesto disperato.

Nel corso dell'indagine, i Carabinieri hanno ritenuto necessario procedere al ritiro cautelare di armi e pistole legalmente detenute dall'uomo indagato. Le armi sono state temporaneamente sequestrate e sono ora sotto la supervisione delle autorità competenti, in attesa di ulteriori accertamenti.

I due serpenti, appartenenti alla rara specie acrantophis madagascariensis, sono attualmente custoditi presso l'Ufficio Caccia e Pesca di Bolzano, dove gli esperti stanno valutando le cause del loro decesso.

L'insolito ritrovamento era avvenuto a poche ore da un altro curioso fatto, che si è verificato sempre a Merano e che ha visto un boa come protagonista. La titolare di una tabaccheria è stata intimidita con un serpente da una cliente, che stava fuggendo con un pacchetto ordinato in rete e fatto consegnare alla tabaccheria, senza però avere il codice di consegna adeguato. La tabaccaia ha inseguito la donna per qualche decina di metri fino a raggiungerla in auto per farsi restituire il pacco, ma in quel momento dalla borsa di stoffa della donna è spuntato il serpente, una sorta di arma impropria destinata a spaventare la titolare del negozio.



