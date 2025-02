Buio e neve ostacolano salvataggio di un escursionista

Difficile intervento di soccorso la scorsa notte ad Appiano, in Alto Adige, per un escursionista precipitato lungo il sentiero "Neuer Weg" per circa 50 metri, riportando diverse ferite. Allertati dagli amici, che erano con lui, sono intervenuti 13 soccorritori del Soccorso Alpino di Appiano (Cnsas) con il supporto della Croce Bianca e del medico d'urgenza della Croce Rossa. Le operazioni di salvataggio sono state particolarmente difficili a causa del buio, delle basse temperature e della neve, che hanno reso le condizioni sul posto molto complicate.

A causa del maltempo, non si è potuto mettere in volo l'elisoccorso. La persona ferita è stata quindi trasportata a mano attraverso il ripido e impervio terreno. Solo verso l'una di notte i soccorritori sono riusciti a portare a valle il ferito e a consegnarlo ai sanitari.

Le cause esatte dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. I soccorritori invitano tutti i camminatori e gli appassionati di sport in montagna a prestare particolare attenzione durante la stagione invernale e a prepararsi adeguatamente alle difficili condizioni meteo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA