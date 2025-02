Al via progetto di ricerca del contratto di filiera Trentingrana

Prende il via il progetto di ricerca del contratto di filiera "Trentingrana: Il sapore della qualità e della sostenibilità": il convegno di apertura si terrà venerdì 14 febbraio a Trento, nella sede della Federazione provinciale allevatori (via delle Bettine, 40) a partite dalle ore 9.30.

Il progetto di ricerca rappresenta uno dei principali strumenti dei contratti di filiera, concepiti come interventi a supporto degli investimenti nel settore agroalimentare, includendo tutte le fasi della produzione, trasformazione e commercializzazione.

Il Ciheam Bari (Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei), in qualità di beneficiario e attuatore del progetto, collaborerà nella realizzazione del progetto con quattro enti di ricerca nazionali, ossia i dipartimenti di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, di Scienze mediche veterinarie dell'Alma Mater Studiorum di Bologna, di Agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente dell'Università degli Studi di Padova, e la Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige (Trento).

Il progetto di ricerca, che si svilupperà nell'arco di 36 mesi con conclusione prevista entro il 2027, si concentrerà su tutte le fasi di produzione del formaggio Trentingrana.

L'obiettivo - spiega il Ciheam in una nota - è affrontare le sfide di ricerca su sviluppo di tecniche di alimentazione di precisione, applicazione dei principi dell'economia circolare nella gestione dei sottoprodotti della filiera, miglioramento della genetica bovina per una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, sviluppo degli indicatori di biodiversità e valorizzazione dei servizi ecosistemici nei pascoli di montagna.

Il Ciheam Bari coordinerà le diverse attività di ricerca in stretta collaborazione con il Concast (Consorzio dei caseifici sociali trentini), soggetto proponente del contratto di filiera "Trentingrana: Il sapore della qualità e della sostenibilità" e, in particolare, svilupperà tutte le attività di ricerca all'interno delle aziende beneficiarie.



