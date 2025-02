Agenzia aerospaziale chiede collaborazione di Anffas Trentino

Grazie al contributo del Consorzio Bim dell'Adige, l'Anffas di Trento ha inaugurato questa mattina le nuove infrastrutture tecnologiche del laboratorio attrezzato impiegato dai ragazzi che seguono il percorso di attività dedicato all'Etr (facile da leggere). L'aula, che si trova via Unterveger, presso la sede di dell'associazione che segue persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, consente ai ragazzi di imparare e di realizzare testi che siano comprensibili realmente a tutti. La scrittura Etr è particolarmente adatta per strutture pubbliche, applicata ad esempio a guide, cartelli, manifesti, indicazioni per l'utenza, siti web.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte la presidente della sezione trentina Claudia Morelli, il direttore Giulio Bertinato e di Katia Franzoso dell'area inclusività del Muse di Trento, che collabora da tempo con il sodalizio.

La cooperazione con il Museo delle scienze ha portato ad Anffas Trentino uno speciale riconoscimento internazionale: l'Agenzia spaziale europea (Esa) ha voluto complimentarsi con i ragazzi per la riscrittura in nel linguaggio "facile da leggere" di un documento del progetto "Climate Detectives", una iniziativa della stessa Esa per offrire attività di formazione per i docenti. La validità del lavoro ha indotto l'agenzia a chiedere ai ragazzi di Anffas Trentino la collaborazione anche per altri progetti futuri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA