Mondiali sci:oro discesa a Von Allmen,Paris 4/o precede Odermatt

Dominik Paris finisce ai piedi del podio la discesa ai mondiali di Saalbach vinta a sorpresa dallo svizzero Franio Von Allmen in 1.40.68. Il 23enne elvetico aveva sinora un solo successo in carriera anche se nel prestigioso superG di Wengen e due secondi posti in libera sempre in questa stagion. Argento al padrone di casa Vincent Kriechmayr, secondo in 1.40.92, bronzo all'altro giovane svizzero Alexis Monney, il vincitore di Bormio, in 1.40.99. Per l'Italia il quarto posto in 1.43.132 di Paris che manca la medaglia per 14 centesimi. Una gara tutta all'attacco per l'altoatesino che si consola chiudendo davanti a Marco Odermatt che, solo quinto in 1.41.34, era il campione in carica ed il vincitore annunciato anche di questo titolo dopo quello già conquistato in superG. Indietro gli altri azzurri Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse.

Domani ai Mondiali giornata di riposo. Si riparte martedi' con la gara donne della nuovissima specialita' della combinata a squadre. Ogni paese potra' schierare sino a quattro squadre composte da una liberista e da una slalomista. La somma dei tempi - una discesa ed una manche di slalom - decidera' le medaglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA