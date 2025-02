Un contadino di 53 anni ha perso la vita durante lavori nei boschi sopra Bressanone, in Alto Adige. L'allarme è stato lanciato dai familiari, quando di sera non ha fatto ritorno a casa. L'uomo è stato infine trovato dai vigili del fuoco nel greto di un ruscello, in un bosco nella frazione Sant'Andrea. Con ogni probabilità è precipitato da un'altezza di 50 metri. Il medico d'urgenza ha solo potuto costatare il suo decesso.



