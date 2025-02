Mondiali sci: Goggia,'oggi non ho sciato bene, volto pagina'

"Oggi ho sciato male sin dalla prima porta, non ho mai avuto feeling con la gara, non ero tutt'uno con i miei sci come di solito: alzo le spalle e guardo avanti". Lo dice Sofia Goggia, dopo la delusione nella discesa libera dei Mondiali di sci, a Saalbach, che ha chiuso al 16/o posto, ultima delle quattro azzurre in gara.

"Dopo il SuperG - ha detto l'azzurra a RaiSport - sapevo di aver buttato la gara, e c'era tanto rammarico. Ma oggi no, oggi e' diverso: era una pista adatta ad altri tipi di discesiste, e io non ho mai trovato feeling. Guardo avanti, con fiducia al Gigante. E forse facciamo anche la combinata"



