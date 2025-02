Martin Karbon, da azzurro dello sci alla chiesa

Una vita per lo sci e per la chiesa. Martin Karbon, altoatesino di Castelrotto e già membro delle nazionali giovani di sci, è il fratello di Denise Karbon, un argento e un bronzo ai mondiali di sci alpino, sei vittorie in Coppa del mondo e trofeo di gigante nel 2008: oggi ha ricevuto i ministeri di lettorato e accolitato assieme a Karl Brunner di Falzes.

Martin non ha avuto lo stesso successo della sorella, ma è stato comunque uno sciatore promettente: tra il 2001 e il 2004 ha fatto parte della nazionale giovanile. Il suo lavoro è predicare la tecnica e la disciplina, la sua vocazione quella di predicare la parola di Dio: il prossimo primo giugno verrà ordinato diacono permanente proprio a Castelrotto.

Oggi a Bressanone, a una settimana di distanza dall'allarme sulla crisi di vocazioni in Alto Adige, il vescovo Ivo Muser gli ha conferito i ministeri del lettorato e dell'accolitato in una cerimonia che si è svolta presso la cappella del Seminario della città vescovile altoatesina.

Martin Karbon, adesso sposato e con quattro figli, dopo aver abbandonato l'agonismo ha seguito le orme del padre Arnold, pure lui allenatore di sci. Ѐ impegnato da anni nel consiglio parrocchiale di Castelrotto dal 2010, del quale è stato vicepresidente per 6 anni e che presiede dal 2016. Oltre al suo impegno in parrocchia, è membro dei vigili del fuoco volontari di San Michele di Castelrotto e del direttivo della sezione sci dell'Asc Seiseralm.

I laici che diventano diaconi permanenti sono chiamati a vivere la triplice dimensione di questo ministero: il servizio della parola, della liturgia e della carità. Il diacono permanente può predicare, distribuire la comunione, conferire il battesimo e benedire le nozze, presiedere le esequie.

Brunner è nato a Villach, in Carinzia e dal 2006 vive in val Pusteria con la moglie e due figli: da 14 anni insegna religione e filosofia e nel 2020 ha assunto la direzione del Südtiroler Kinderdorf. La sua ordinazione a diacono permanente avrà luogo quasi quattro mesi dopo quella di Karbon, il 27 settembre a Falzes. La diocesi di Bolzano-Bressanone conta oggi 28 laici impegnati nel diaconato permanente.



