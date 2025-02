Coldiretti, 'ottenere un buon risultato alle elezioni comunali'

"Ottenere un buon risultato alle elezioni comunali di maggio": è uno degli obiettivi principali dell'Unione agricoltori e Coltivatori diretti sudtirolesi/Südtiroler bauernbund annunciati nel corso della 44/a assemblea dal presidente Daniel Gasser. Poiché nei prossimi anni verranno prese decisioni importanti e impegnative come il programma di sviluppo comunale, che avrà un impatto significativo sullo sviluppo dei comuni, "è importante che gli agricoltori siano ben rappresentati". "Otterremo un buon risultato solo se resteremo uniti e voteremo compatti per i candidati contadini", ha aggiunto.

Lo stesso Gasser ha rivendicato il contributo dell'associazione a quello cha definito un "ulteriore miglioramento delle condizioni quadro per gli agricoltori": "Non è solo merito dell'Unione agricoltori e Coltivatori diretti, ma anche dei politici responsabili a livello europeo, nazionale e provinciale", ha precisato ricordando come durante la scorsa legislatura a Bruxelles siano state valutate ipotesi come il regolamento Ue sulla deforestazione, la legge sul ripristino della natura e una drastica riduzione dei prodotti fitosanitari.

"Se queste proposte altamente ideologiche e poco pratiche fossero state realizzate come previsto, avrebbero causato grandi difficoltà alle aziende agricole. Anche noi siamo a favore della protezione del clima e dell'ambiente e ci consideriamo parte della soluzione, ma le misure devono essere attuabili, non gravare eccessivamente sulle aziende e coinvolgere gli agricoltori", ha chiarito.

Nel corso del dibattito alcuni funzionari locali hanno criticato il fatto che ai comuni sia stato concesso troppo poco tempo per commentare le nuove regole di Natura 2000 e, più in generale, è stato invocato "un maggiore rispetto per la proprietà privata". Non a caso è stata criticata la mancanza di trasparenza in relazione all'ampliamento della linea ferroviaria Bolzano-Merano.



