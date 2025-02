Bolzano, dopo l'ennesima violenza, donna denuncia il convivente

Ospedale per lei, arresto per lui: è finita così la giornata di ieri per una donna di 40 anni residente a Bolzano e per un 36enne pluripregiudicato straniero denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e già condotto presso la Casa circondariale del capoluogo altoatesino a disposizione della Procura della Repubblica.

Nel pomeriggio, gli agenti delle Volanti erano stati chiamati ad intervenire in via Claudia Augusta in seguito alla segnalazione di una lite. Sul posto hanno trovato la donna che li aveva chiamati, che ha raccontato alla Polizia di essere stata colpita al viso con pugni e schiaffi (il rapporto parla di "evidenti segni delle violenze sullo zigomo destro"), di essere stata strattonata per i capelli, tanto da asportarle alcune ciocche, e anche di essere stata minacciata ripetutamente di morte davanti ai bambini di 2 e 9 anni.

Malgrado non li avesse mai denunciati prima, ha riferito che il convivente aveva avuto atteggiamenti violenti (ha lamentato la frattura del setto nasale e un aborto causato dalle percosse) sin dall'inizio della relazione, nel 2010.

I figli sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per le cure del caso assieme alla madre, che ha formalizzato la denuncia presso l'ufficio della Polizia che si trova all'interno dell'Ospedale di Bolzano.

L'accaduto e la recidiva pluriennale dei comportamenti definiti "orribilmente violenti nei confronti della donna" ha spinto il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ad emettere il provvedimento di prevenzione personale dell'ammonimento. "In casi particolarmente gravi come questo una denuncia tempestiva rappresenta il modo più efficace per far si che tali efferati episodi di violenza non si tramutino in tragedia", ha sottolineato Sartori



