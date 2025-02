A lezione dal maestro abusivo, bimba si infortuna sugli sci

Ѐ di 2.000 euro di multe il bilancio dell'ultima settimana di controlli sulle piste dell'alpe di Cermis da parte dei Carabinieri della stazione di Cavalese, intervenuti anche per numerosi soccorsi.

Le sanzioni sono scattate ancora una volta a carico di persone che stavano esercitando abusivamente il ruolo di maestro di sci: non disponevano delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio temporaneo della professione in provincia di Trento.

Uno, informa la nota dai militari, stava impartendo lezioni a una bambina di 10 anni che si è anche infortunata. Una sanzione è stata comminata anche nei confronti di uno sciatore che proprio davanti al personale di pattugliamento ha provocato la frattura di una spalla ad un altro sciatore. La multa è per "inottemperanza all'obbligo di prudenza".



