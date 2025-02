Tar conferma le comunali a maggio in Trentino Alto Adige

Il Tar di Trento ha confermato le comunali del 4 maggio in Trentino Alto Adige. Lo apprende l'ANSA. Un gruppo di sindaci e di consiglieri, eletti nel settembre 2020, aveva presentato ricorso contro il decreto del presidente della Regione Arno Kompatscher, che ha fissato la tornata elettorale già in primavera, in controtendenza con il resto dell'Italia. I sindaci lamentavano una riduzione della consiliatura a quattro anni e mezzo, mentre secondo la Regione la legge locale che, a causa della pandemia, rinviò le elezioni del 2020 da maggio all'autunno, già stabiliva che le elezioni successive dovessero tornare a svolgersi in primavera.



