Svp dice no ad Afd e Fpö, 'ma non lasciamo a loro i temi'

"La Svp ha alle sue spalle quasi 80 anni di storia. Ha sempre applicato gli standard di una politica moderata, orientata al compromesso e prudente, basata sui pilastri fondamentali della politica dell'autonomia, della tutela delle minoranze, della democrazia e dei diritti umani e dell'integrazione europea. Questa posizione della Volkspartei è irremovibile, anche in tempi come questi. Non permetteremo a nessuno di 'spingerci' su questo tema". Lo ribadisce in una nota la Svp.

"E' escluso un avvicinamento a partiti che perseguono politiche antieuropee e antiminoranza, che simpatizzano per Putin e che, come nel caso dell'Afd, rappresentano un sospetto caso di estremismo di destra. Lo stesso vale per le posizioni estremiste dell'Fpö", sottolinea la Volkspartei.

Il posizionamento di questi partiti su alcuni temi, "non deve impedirci a fare lo stesso, in quanto partito popolare".

"Altrimenti i partiti radicali potrebbero dettare il dibattito politico e quindi conquistare campo politico. Se non risolviamo come partito di centro i problemi della gente, saranno altri a risolverli, ma non nel nostro interesse", prosegue la Svp.

"In passato e nel presente, la Svp ha collaborato con governi composti in parte da partiti ideologicamente molto lontani dalle proprie posizioni politiche", mette infine in chiaro il partito di raccolta dei sudtirolesi.



