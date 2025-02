Maxi operazione in A22, sequestrati 11 chili di coca e hashish

Una maxi operazione antidroga della Questura di Bolzano la scorsa notte sull'autostrada del Brennero ha portato al sequestro di undici chili di hashish e cocaina e due arresti. Uno dei due era appena uscito dal carcere dopo alcuni anni per aver tentato di uccidere la moglie.

Nella serata di ieri gli investigatori della della Sezione Narcotici della Squadra Mobile, nel corso di uno servizio notturno effettuato all'uscita del casello autostradale di Bolzano Sud ad un controllo di una Volkswagen Touran con a bordo O.K., cittadino marocchino di 45 anni, pluripregiudicato per reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, che nel 2017 era stato arrestato, sempre dalla Squadra Mobile, per il tentato omicidio della moglie, accoltellata al termine di un litigio nella loro abitazione di viale Europa e per il quale era stato condannato in via definitiva a oltre 9 anni di carcere.

Dopo essere stato scarcerato, alla fine dello scorso mese di gennaio era stato colpito da un decreto di espulsione emesso dal Questore di Bolzano Paolo Sartori, e quindi scortato al Cpr di Ponte Galeria, a Roma, in quanto pluripregiudicato ed irregolare sul territorio dello Stato. Qui il Giudice di Pace di Roma ne aveva disposto l'annullamento in quanto, secondo gli assistenti sociali, aveva "intrapreso un percorso di riabilitazione ed integrazione", "mostrando interesse e cercando di occuparsi dei figli". Giusto in tempo per rimettersi sulla piazza del traffico di stupefacenti e far ritorno a Bolzano con un carico di droga, così la Questura in una nota.

Durante il controllo della Touran gli agenti si sono accorti che una Ford Escort, guida una donna, faceva una brusca manovra di inversione ad U per poi rimettersi in autostrada in direzione nord. A questo punto un'altra pattuglia ha inseguito e fermato la vettura in prossimità del casello autostradale di Bolzano Nord. A bordo B. L., 42enne cittadina italiana di origini marocchine, attuale compagna di O.K. e residente in Veneto.

Nel corso della successiva perquisizione effettuata sull'automobile della donna sono stati sequestrati, occultati in un borsone nascosto nel portabagagli, 10 involucri contenenti, in totale, 10 chili di hashish, come anche nell'abitacolo una busta di plastica con un chilo di cocaina. La droga, una volta immessa sul mercato e venduta al dettaglio, avrebbe potuto fruttare almeno 150.000 euro. Sono anche state trovate banconote per un valore complessivo di oltre 1.000 Euro, ritenute provento dell'attività di spaccio.

Sartori, in considerazione di quanto emerso nel corso dell'operazione antidroga, ha emesso nei confronti dell'uomo un nuovo decreto di espulsione e, nei confronti della donna, la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Bolzano per 3 anni, dopo la loro scarcerazione.



