Kompatscher, 'Tar attesta la correttezza sulle comunali'

(v.: 'Tar conferma le comunali in Trentino...' delle 11:28) "Il Tar ha confermato la piena legittimità costituzionale della norma della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol che disciplina le elezioni comunali previste per il prossimo 4 maggio". Lo afferma il presidente della Regione e della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher in riferimento al pronunciamento dei giudici amministrativi in rifermento al ricorso di alcuni sindaci. "La decisione del Tar attesta la correttezza dell'operato della Giunta regionale, che ha agito nel pieno rispetto della normativa vigente e dei principi democratici". Secondo il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, la decisione era "attesa".

"La legge regionale che, a causa della pandemia da Covid-19, rinviò le elezioni del 2020 dall'originaria data di maggio all'autunno, già stabiliva che le elezioni successive dovessero tornare a svolgersi in primavera - spiega Kompatcher - durante la pandemia, infatti, la Regione ha adottato misure straordinarie per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni e la sicurezza dei cittadini. Stabilire che le elezioni tornassero a svolgersi in primavera è stata una scelta coerente e lungimirante, che oggi viene ribadita con convinzione e la legge si conferma solida e in pieno rispetto dei principi costituzionali".

Il 4 maggio i cittadini saranno chiamati alle urne per l'elezione del sindaco e dei consigli comunali in 157 comuni della Provincia di Trento e in 111 comuni della Provincia di Bolzano, nonché per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali nei comuni di Trento e Bolzano.



