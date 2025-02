Guida sotto l'effetto di stupefacenti a San Candido, lungo la Strada Statale 49, nei pressi del confine con l'Austria, ma è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che aveva notato la guida 'ondeggiante'.

All'atto del controllo, alla guida dell'automobile è risultato esservi un cittadino croato, il quale sin da subito è apparso essere palesemente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Dalla successiva ispezione dell'abitacolo, quindi, venivano rinvenuti e sequestrati 3 grammi di marijuana, detenuti, per l'appunto, per uso personale.

Al termine degli atti di Polizia Giudiziaria, l'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente quale consumatore di droga. Il questore paolo sartori, in considerazione di quanto accaduto, ha emesso nei confronti di costui la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di San Candido per i prossimi 3 anni.

"Chi si mette alla guida dopo aver fatto uso di sostanze stupefacenti rappresenta un pericolo non solo per sé, ma, anche e soprattutto, per gli altri automobilisti e per tutte le altre persone che, a vario titolo, si trovano ad operare in ambito stradale - ha sottolineato Sartori -. Per questo motivo la prevenzione ed il contrasto a tal genere di infrazioni rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia, impegnate quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini".



