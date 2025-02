Due serpenti boa morti abbandonati per strada a Merano

Due serpenti boa morti sono stati trovati questa mattina, abbandonati in una borsa di stoffa nei pressi di un'isola ecologica a Merano. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. La notizia è stata diffusa con una foto sui social dall'Asm Merano. "Dovrebbe essere logico che animali vivi, ma vale naturalmente anche per quelli morti, non devono essere lasciati presso le isole ecologiche", si legge.

L'insolito ritrovamento è avvenuto a poche ore da un altro curioso fatto, avvenuto sempre a Merano, che ha visto un boa come protagonista. La titolare di una tabaccheria è stata intimidita con un serpente da una cliente, che stava fuggendo con un pacchetto ordinato in rete e fatto consegnare alla tabaccheria, senza però avere il codice di consegna adeguato. La tabaccaia ha inseguito la donna per qualche decina di metri fino a raggiungerla in auto per farsi restituire il pacco, ma in quel momento dalla borsa di stoffa della donna è spuntato il serpente, una sorta di arma impropria destinata a spaventare la titolare del negozio.



