Bianchi, 'con Tosi riporteremo Forza Italia in alto'

"Con la mia nomina a commissario per la provincia di Bolzano e quella di Flavio Tosi come commissario regionale, il partito di Forza Italia vuole mettere in campo una grande forza propulsiva e organizzativa. Come anche a livello nazionale, a livello provinciale e regionale Forza Italia può assumere un ruolo strategico, come riferimento di un elettorato moderato di centrodestra, europeista, che insieme alle altre forze di centrodestra può generare un riferimento importante per i cittadini. Insieme a Flavio Tosi lavoreremo per riportare Forza Italia in alto". Così all'ANSA l'assessore altoatesino ed ex sindaco di Laives, Christian Bianchi.



