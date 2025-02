Una denuncia e una espulsione per due tentati furti a Trento

Nel corso delle ultime operazioni ad "alto impatto" nel centro di Trento sono state identificate 103 persone e sono scattate una denuncia per tentato furto, due sanzioni amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e il sequestro di 12 grammi di hashish. Nei confronti di un pluripregiudicato nordafricano di 41 anni che aveva provato a rubare in un centro commerciale che si trova a nord della città, il Questore di Trento ha disposto l'allontanamento dal territorio nazionale. Per l'uomo è già scattato il trasferimento presso il Centro di permanenza rimpatri di Gradisca d'Isonzo.

Ѐ il bilancio degli ultimi due giorni dei servizi straordinari di controllo del territorio portati avanti della Polizia di Trento assieme ai cani Kamikaze e Pavlov antidroga della Questura di Padova, al personale Upgsp, della Mobile e dell'Ufficio immigrazione oltre che del Reparto prevenzione crimine "Lombardia" di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA