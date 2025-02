Trenitalia e Sad al bando altoatesino per 1,6 miliardi

Trenitalia e Sad partecipano con le loro offerte alla gara d'appalto a livello europeo per l'assegnazione dei servizi ferroviari altoatesini fino al 2040.

Gli interessati avevano tempo fino al 6 febbraio per presentare le loro offerte per la gara d'appalto a livello europeo per l'assegnazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario tramite il portale delle gare d'appalto. L'Agenzia per i contratti pubblici ha ricevuto in totale due offerte, avanzate appunto dalle società Sad e Trenitalia.

Iniziano le procedure di revisione delle offerte da parte dell'Agenzia. I servizi per il trasporto ferroviario regionale - circa 7 milioni di chilometri di trasporto ferroviario all'anno - sono stati messi a gara con bando aperto a tutta l'UE nel mese di agosto, per un ammontare di circa 1,64 miliardi di euro, distribuiti su 15 anni. I servizi da assegnare secondo la nuova modalità dovrebbero iniziare nel corso del 2025. La prima gara per questi servizi si è resa necessaria per seguire quanto previsto dalle Direttive europee.

Secondo l'assessore provinciale alla Mobilità Daniel Alfreider, la gara d'appalto rappresenta un ulteriore passo avanti verso il potenziamento e il miglioramento dei servizi per i passeggeri. L'elettrificazione della ferrovia della Val Venosta, dell'anello della Val di Riga e, a lungo termine, del Tunnel di Base del Brennero e l'ulteriore espansione dell'infrastruttura locale aumenteranno significativamente i servizi, come previsto dal Piano provinciale della mobilità sostenibile e dal Piano Clima.



