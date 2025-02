Olimpiadi 2026, Fugatti e Mosaner, oro del curling, a Milano

C'erano anche i presidenti delle province di Bolzano e Trento Arno Kompatscher e Waltyer Fugatti a "One year to go", l'evento di Milano con il quale è cominciato il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali del 2026 che si svolgeranno tra Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige.

"Per noi è un grande orgoglio far parte di questa squadra che rappresenta i territori che hanno creduto sin dall'inizio in queste Olimpiadi - ha dichiarato Fugatti - Dal primo giorno abbiamo lavorato sulla serietà degli investimenti, sulla sostenibilità e sull'eredità che lasceranno i giochi".

"L'assegnazione a Dolomiti Valtellina dei Giochi olimpici invernali giovanili del 2028 con il coinvolgimento di Baselga di Piné certifica che gli investimenti sono stati effettuati con criterio e gli impianti in corso di ammodernamento non esauriranno la loro funzione all'indomani della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, ma serviranno anche per molti anni a venire. Ci aspetta un anno di grande lavoro ma ci aspettano anche delle Olimpiadi molto belle ed entusiasmanti", ha aggiunto il presidente della Provincia.

Sul palco del teatro Strehler di Milano anche il presidente del Cio Thomas Bach e, fra gli altri, il cembrano Amos Mosaner medaglia d'oro nel doppio misto del curling a Pechino 2022.





