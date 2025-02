Inaugurato negozio Enel in piazza Battisti a Trento

Enel ha inaugurato il nuovo negozio in Piazza Battisti, 22 a Trento, il primo del Trentino Alto Adige tra gli 11 Store "bandiera" in corso di apertura in tutta Italia, "ideati con un concept rivoluzionario", spiega una nota.

Sarà infatti possibile trovare proposte che spaziano dai servizi come la fibra alla ricarica per auto elettriche, dai pannelli fotovoltaici alla pompa di calore e prodotti per l'efficienza energetica.

All'inaugurazione del nuovo Store Enel sono intervenuti, tra gli altri, il responsabile Enel Physical Channel, Massimiliano Losito e l'assessore allo Sviluppo Economico Monica Baggia.

"Abbiamo voluto proporre qualcosa che ancora non esiste, ovvero un interlocutore unico per tutti i cittadini per le sue necessità di tipo energetico, in ufficio come a casa o in azienda. Abbiamo dunque innovato anche il modo con cui ci rivolgiamo al cliente: di persona, mettendoci la faccia, con consulenti qualificati, facendo toccare con mano le diverse soluzioni e risolvendo in un colpo le richieste di quelli che possiamo definire "consumatori 2.0" che non possono e non vogliono rinunciare a servizi oggi indispensabili, privilegiando sempre le scelte improntate alla sostenibilità. Lo Store Enel sarà la loro casa", ha commentato il responsabile Enel Physical Channel, Massimiliano Losito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA