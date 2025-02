Furto al supermercato diventa rapina, arrestate madre e figlia

Dopo essere state scoperte durante un furto all'Iperpoli in zona industriale a Bolzano, madre e figlia, di 37 e 20 anni, hanno spintonato e aggredito il direttore della filiale e la cassiera. Il furto si è perciò trasformato in rapina, facendo scattare l'arresto da parte degli agenti della Questura.

Dagli accertamenti è emerso che madre e figlia si erano impossessate furtivamente di numerosi prodotti alimentari per un valore complessivo di svariate centinaia di euro, oltrepassando le Casse senza pagare. Al controllo hanno reagito con spintoni, facendo cadere per terra la cassiera. Durante le operazioni di perquisizione personale, la figlia veniva trovata in possesso di 2 tronchesi, elemento che ha aggravato ulteriormente la posizione della donna.

"Capita sempre più di frequente che chi commette furti in negozi ovvero in esercizi commerciali, una volta fermato, reagisca con violenza, aggredendo e provocando lesioni al Personale dipendente ed agli Addetti alla vigilanza - ha rilevato il questore Paolo Sartori -. Queste situazioni richiedono interventi sistematici per far sì che ogni singolo episodio venga affrontato tempestivamente, evitando che degeneri con tragiche conseguenze e sanzionando in maniera severa i responsabili".



