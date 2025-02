Controlli sui mezzi di trasporto pubblico, cinque denunce

I recenti e intensificati controlli dei Carabinieri sui mezzi di trasporto pubblico hanno condotto a cinque denunce: quattro per possesso/spaccio di stupefacenti e una per porto abusivo d'armi.

Lo ha reso noto l'Arma con un comunicato che parla di 792 viaggiatori controllati, di cui solo poco più di una cinquantina è risultato avere precedenti di polizia, nel corso di 60 servizi di pattuglia, di cui un quarto effettuati da militari in borghese.

Malgrado l'attività non abbia fatto emergere "particolari criticità o situazioni degne di nota", il servizio proseguirà anche nei prossimi mesi, soprattutto per "stimolare, da parte degli addetti al trasporto pubblico o altre categorie interessate, segnalazioni più precise e circostanziate circa soggetti e situazioni percepite come potenzialmente pericolose, al fine di orientare l'intervento dei Carabinieri in maniera ancora più efficace e rispondente a reali criticità, compatibilmente con le numerose problematiche di sicurezza e obiettivi istituzionali che l'Arma è chiamata ad affrontare e perseguire ogni giorno".



