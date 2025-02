Cnsas, 1.291 interventi nel 2024, soprattutto per escursionisti

Il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Alto Adige hanno compiuto nel 2024 complessivamente 1.291 interventi. Il numero è relativamente stabile da alcuni anni, comunque lontano dagli oltre 1.800 interventi negli anni 2010 e 2011. Sono stati soccorsi oltre 500 escursionisti e poco meno di 200 sciatori. Il 3% riguardava incidenti mortali, il 2% in pericolo di vita, 11% persone in condizioni critiche. 684 persone soccorso erano italiani, 331 tedeschi e 44 austriaci.

Il Cnsas, guidato dal Presidente Giorgio Gajer, opera in tutta la provincia in ambito alpino e speleologico e conta 617 tra soccorritori e guide alpine di madrelingua tedesca, italiana e ladina, distribuiti in 21 stazioni alpine e una stazione speleologica. I volontari dal 2016 sono in leggero calo. Il Soccorso Alpino e Speleologico dell'Alto Adige ringrazia tutti i soci membri ed i sostenitori "per il loro instancabile impegno e la preziosa collaborazione. Insieme garantiamo sicurezza e pronto intervento sulle montagne e nelle grotte dell'Alto Adige".



