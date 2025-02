Trento, assegnata progettazione Polo ospedaliero e universitario

Con un ribasso del 48% sulla base d'asta, il raggruppamento di professionisti italiani, inclusi due studi trentini, e spagnoli, costituito da Ati Project Srl, F&M Ingegneria Spa, Sener Mobility Sa, Aidhos Arquitec Sap, Stain Engineering Srl e Iure Srl si è aggiudicato la predisposizione del piano di fattibilità tecnico economica del nuovo Polo ospedaliero e universitario del Trentino.

Il gruppo, informa una nota della Provincia, era già risultato primo della graduatoria per la parte tecnica ed a ottenuto la medesima valutazione anche dopo l'apertura delle offerte economiche. La proposta ha superato l'esame di congruità: il valore dell'importo di aggiudicazione ammonta a 12.201.446,97 euro. Il cronoprogramma è di 330 giorni dall'avvio della prestazione, previsto in tempi brevi.

"Il Polo ospedaliero e universitario rappresenta l'opera più importante per il Trentino", ha osservato il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti, che ha accolto positivamente la notizia dell'aggiudicazione. "Perché la salute - ha aggiunto - rappresenta una priorità fondamentale sotto ogni aspetto e soprattutto perché attraverso questa realizzazione è un po' come se si riscrivesse un patto con tutto il territorio provinciale".

Anche l'assessore alla salute Mario Tonina ha espresso la propria soddisfazione: "Procede il percorso per poter dare avvio al nuovo polo ospedaliero e universitario tanto atteso in questi anni. L'infrastruttura sarà determinante per l'evoluzione del nostro sistema sanitario, unendo formazione, tecnologia, ricerca e tenendo sempre come riferimento la valorizzazione del personale e il fattore umano che restano fondamentali".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA