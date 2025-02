Tentato omicidio a Corvara, arrestato un 54enne

Tentato omicidio a Corvara in Val Badia. Il fatto, di cui si è appreso solo adesso, è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi. Durante un litigio fra due coinquilini e colleghi di lavoro, uno dei due, un 59enne italiano, è stato accoltellato, riportando diverse ferite da taglio nella zona addominale.

I Carabinieri, allertati dal 118 intorno alle 3 di notte, anche sulla base della testimonianza di altri coinquilini, hanno arrestato un 54enne, che era ancora presente, per tentato omicidio. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Bolzano. Il ferito, che non è in pericolo di vita, è stato ricoverato in osservazione presso l'ospedale di Brunico.



