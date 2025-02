Sciava con il cane, multato dai Carabinieri nell'area del Brocon

Sulla pista con il cane al guinzaglio: i Carabinieri della compagnia di Borgo Valsugana hanno "pizzicato" e multato lo scorso fine settimana uno sciatore nel comprensorio del passo del Brocon, dove da tempo sono stati intensificati i controlli.

In una nota i militari spiegano che oltre a mettere a repentaglio la sicurezza propria e degli altri frequentatori della pista, la persona a quanto pare non stava facendo divertire nemmeno il cane, che "arrancava per stare al passo del suo padrone". I Carabinieri hanno anche sanzionato nove persone, che, indifferenti rispetto alla segnaletica, stavano sciando su una pista chiusa.

I controlli sulle piste da sci proseguiranno anche per il resto della stagione sciistica, con il principale scopo di sensibilizzare i frequentatori delle piste per sollecitare il rispetto delle norme e promuovere la prevenzione degli incidenti.



