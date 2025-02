Primo hotel a cinque stelle sull'altopiano della Paganella

Il decimo hotel a cinque stelle del Trentino è anche il primo dell'area di competenza dell'azienda per la promozione turistica Visit Paganella che copre una ventina di comuni, inclusi quelli di Andalo e Molveno. La quinta stella è stata ottenuta lo scorso dicembre dal Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella, 45 stanze e un centro benessere di 1.500 mq. Di proprietà della Srl altoatesina Tt Consulting di Lana, che controlla altri hotel di lusso e che sta per completare il secondo Solea in provincia di Bolzano, l'albergo è uno dei più vecchi del paese e fino al 2019 si chiamava "Al Sole".

L'attestazione è arrivata dopo il potenziamento dei servizi ed è legata anche all'adozione di pratiche sostenibili per ridurre l'impatto ambientale. Nella ristrutturazione sono stati impiegati materiali locali e green e, tra le altre cose, sono state implementate le tecnologie per il risparmio energetico e idrico.

"Questo riconoscimento è un ulteriore tassello del lungo e importante processo di cambiamento avviato nel 2019 e guidato dalla nostra Carta dei valori - ha chiarito Luca D'Angelo, che da 10 anni dirige l'Azienda per il Turismo - Un progetto pensato per ragionare sui cambiamenti che la comunità sta vivendo, così da renderla più resiliente e capace di immaginare il futuro".

"La quinta stella è per noi un punto di partenza, non un punto d'arrivo. Continueremo a innovare, introducendo nuove esperienze personalizzate, ampliando i nostri servizi e rafforzando il nostro legame con il territorio. Abbiamo già in programma nuove collaborazioni con fornitori locali e attività esclusive per immergere i nostri ospiti nella bellezza e nella cultura del Trentino", ha concluso Simona Cavicchi, direttrice del Solea Boutique & Spa Hotel.



