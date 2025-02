Polizia sequestra 4 kg di droga nascosta in cantina a Trento Sud

Gli agenti della Polizia di Trento hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina di 56 anni trovato in possesso di 4 kg di hashish. Il fermo è stato eseguito nell'ambito dell'intensificazione dei controlli straordinari del territorio, incluso il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle principali piazze del centro cittadino. In una nota, la Questura precisa che l'arresto è frutto di "attività info-investigativa" che hanno coinvolto il personale della sezione Antidroga della Mobile di Trento.

Gli agenti hanno perquisito l'abitazione e la cantina dell'uomo, a Trento Sud, in seguito a una serie di appostamenti.

Al solo primo controllo, si legge in una nota, l'uomo ha evidenziato una "immediata agitazione". Malgrado l'ausilio dei cani addestrati Kamikaze e Pavlov della Questura di Padova, nell'appartamento dell'uomo non sono state trovate sostanze stupefacenti, che sono invece state scoperte nella cantina.

Nascosti sotto ad un materasso, sono stati rinvenuti quattro pacchi che contenevano 10 "stecche" da circa 100 grammi l'una di sostanza stupefacente. I successivi accertamenti della Scientifica hanno permesso di stabilire che si trattava di quasi 4 kg di hashish.

All'interno di un barattolo di vetro sistemato in uno scatolone, gli agenti hanno scoperto altri 26 grammi di droga (assimilabile alla cocaina) già pronti per lo spaccio. Oltre allo stupefacente sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e 470 euro in contanti, presunto provento dell'attività illecita. L'uomo è stato condotto in carcere, in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA