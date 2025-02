Olive ottime, olio di buona qualità, ma resa bassa in Trentino

Ottima produzione di olive, olio di buona quantità, ma resa bassa: è il bilancio del 2024 del comparto trentino, che come le altre regioni settentrionali del paese ha sofferto per l'andamento meteorologico sfavorevole.

Lo scorso anno state conferite nei frantoi provinciali dell'Alto Garda 2.845 tonnellate di olive, che hanno portato alla produzione di 311,4 tonnellate di olio, con una resa del 10,95%, pari ad un'incidenza di poco inferiore allo 0,15% a livello nazionale. L'assenza di problemi parassitari e la raccolta molto veloce perché concentrata in poche settimane hanno garantito una buona qualità dell'olio, anche se non particolarmente ricco di polifenoli.

I dati sono emersi durante la quinta giornata tecnica delle regioni produttive del Nord Italia e della Slovenia, che si è svolta presso l'auditorium dell'oratorio di Arco, organizzata dalla Fondazione Edmund Mach. Tra le altre cose, si è parlato anche delle prove di potatura per contrastare l'alternanza produttiva, dei costi di produzione con la presentazione della indagine Fem che ha coinvolto 35 aziende olivicole e dei finanziamenti disponibili per il settore su bandi provinciali, che puntano a limitare l'abbandono delle aree olivicole coltivate e a sostenere i giovani in agricoltura.



