Morto a 85 anni l'ex terrorista sudtirolese Sepp Forer

E' morto in Austria, all'età di 85 anni, Sepp Forer, condannato in Italia all'ergastolo per gli attentati separatisti degli anni Sessanta in Alto Adige.

All'epoca si riparò all'estero, in Austria, dove poi fece l'albergatore. Forer era uno dei cosiddetti ''Bravi Ragazzi della Val Pusteria", un gruppetto di giovani, formato anche da Siegfried Steger, Heinrich Oberleiter e Heinrich Oberlechner, accusati di una serie di attentati. Dei quattro solo Oberleiter fu graziato, nel 2021, dal presidente delle Repubblica Sergio Mattarella. Steger, che vive in Tirolo, è ora l'ultimo ancora vita.

Forer, di tanto in tanto, interveniva con messaggi dall'Austria, come per esempio nel 2008, quando disse in occasione di una commemorazione degli Schützen ad Appiano: "Il monumento alla vittoria di Bolzano e l'altorilievo con il Duce dimostrano che il fascismo è ancora vivo". Un anno prima affermò in merito alla clemenza a lui negata: "Credo che l'Italia preferisca attuare provvedimenti di clemenza nei confronti della camorra".

Forer oggi viene ricordato dall'ex consigliera provinciale Eva Klotz e dal suo partito Süd-Tiroler Freiheit: "Era un uomo che non accettava compromessi quando si trattava della libertà del Sudtirolo. Ci ha ricordato instancabilmente che possiamo preservare la nostra identità e la nostra cultura solo se ci battiamo attivamente per essa. Il suo coraggio e la sua fermezza sono un modello per tutti noi".

Gli Schützen altoatesini, invece, si "inchinano a un grande tirolese e combattente per la libertà, il cui impegno per la heimat e l'autodeterminazione non sarà dimenticato. Forer rimarrà sempre un simbolo di resistenza e di amore per la heimat".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA