Ipl, '2024 anno positivo per l'economia dell'Alto Adige'

"Nel complesso, il 2024 è stato un anno positivo per l'economia dell'Alto Adige con una crescita dell'1,0%. All'inizio del nuovo anno, il clima di fiducia dei lavoratori dipendenti è sorprendentemente positivo, sia per quanto riguarda l'economia altoatesina in generale che per la propria situazione personale". Lo rileva il Barometro dell'Istituto promozione lavoratori, inserendo l'andamento dell'economia locale nel quadro dei "drastici cambiamenti sulla scena politica internazionale".

Un primo bilancio dell'economia altoatesina nel 2024, rivela che "il mercato del lavoro si è confermato solido e capace di creare occupazione: l'Alto Adige ha infatti stabilito nuovi record in termini di occupazione dipendente (230.316 persone in media d'anno, più 1,7% rispetto al 2023), di partecipazione al mercato del lavoro (tasso di occupazione: 75,5%, tasso di disoccupazione: 0,8%), di scambi con l'estero (più 6,0% sia per le esportazioni che per le importazioni) e di pernottamenti turistici (più 2,2% rispetto all'anno precedente; in questo caso, mancano ancora i dati di dicembre)".

Per quanto riguarda i lavoratori altoatesini, questi "si affacciano al 2025 con pronunciata fiducia: quasi tutti gli indicatori rilevati mostrano un miglioramento rispetto ai 12 mesi precedenti. Va tuttavia notato che in alcuni casi (in particolare per quanto riguarda la capacità di arrivare a fine mese) questi indicatori erano precedentemente scesi a un livello storicamente basso".

Le aspettative rispetto allo sviluppo economico dell'Alto Adige sono migliorate e non si prevede un aumento della disoccupazione nel breve periodo. Il rischio di perdere il lavoro è considerato praticamente inesistente e, secondo i lavoratori dipendenti intervistati, le prospettive di trovare un impiego equivalente sono addirittura migliorate rispetto alle sei precedenti edizioni dell'indagine.

Guardando al 2025, l'Ipl rimane prudente e prevede una crescita economica per l'Alto Adige del più 0,8%, stima leggermente inferiore ai valori degli istituti partner (Astat: più 1,0%; Wifo: più 1,2).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA