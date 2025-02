Gdf, cittadino straniero denunciato per 50 grammi di hashish

La guardia di finanza di Bolzano ha denunciato per il possesso di 50 grammi di hashish e 900 euro, ritenuti frutto dell'attività di spaccio, un cittadino straniero in Italia permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'uomo è stato notato da una pattuglia nella zona del Giardino delle Religioni, mentre, alla vista dei militari, tentava di fuggire, non prima di aver nascosto nei pressi di alcuni arbusti degli involucri che aveva in tasca. Questi ultimi, contenenti l'hashish, sono stati recuperati con l'impiego delle unità cinofile antidroga.



