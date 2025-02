Atti sessuali con minori, condannato in appello 65enne trentino

La Corte di appello di Trento ha ridotto a tre anni, sei mesi e venti giorni, riformando i reati ascritti, la pena a un 65enne trentino condannato in primo grado per violenza sessuale con minorenni, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico. I giudici di secondo grado hanno escluso alcune fattispecie di reato, riconoscendo tuttavia i reati avvenuti in forma telematica.

La vicenda risale al 2021. L'uomo, difeso dagli avvocati Giovanni Rambaldi e Alisa Molinari, avrebbe condiviso con due ragazzine di 14 anni del Molise, conosciute attraverso i social, materiale dal contenuto sessualmente esplicito. In primo grado il 65enne era stato condannato a sei anni con rito abbreviato.

La Corte d'Appello ha ridotto la pena di circa la metà, escludendo la violenza e riconoscendo i reati di corruzione di minorenne e detenzione di materiale pedopornografico. I familiari delle due minori coinvolte si sono costituiti parti civili.



