Tredici Daspo per tifosi della Juve Stabia

Il questore di Napoli ha adottato 13 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura, per periodi di 4 e 5 anni, nei confronti di altrettante persone di età compresa tra 18 e i 27 anni.

Nello specifico, al termine dell'incontro di calcio Juve Stabia- F.C. Sudtirol dello scorso 6 dicembre, disputatosi presso lo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, i 13, insieme ad altri tifosi locali, avevano attuato condotte violente ed intimidatorie ai danni di alcuni componenti della tifoseria ospite.

In particolare, i supporters locali, con il volto coperto ed armati di mazze, dopo essere entrati in un esercizio commerciale a Castellammare di Stabia, si erano fatti consegnare da alcuni tifosi altoatesini diversi indumenti con i colori della squadra ospite, sottraendo ad uno di essi anche uno zaino contenente uno striscione ed una maglia per poi darsi alla fuga.

Dagli accertamenti svolti, gli agenti del locale commissariato, anche grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo teatro dei fatti, avevano accertato che, poco dopo, un tifoso stabiese, con atteggiamento intimidatorio, si era fatto consegnare del denaro da un tifoso tirolese.



