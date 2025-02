Tennis: Sinner su youtube, ed e' subito boom di iscritti

Jannik Sinner ora sbarca anche sul web . Da tempo l'altoatesino è già presente su Instagram con il suo account ufficiale @janniksin. Da pochi giorni esiste anche un canale Youtube con un primo video di quasi nove minuti, che con tagli veloci, in stile clip musicale, offre uno sguardo sulla vita quotidiana del numero uno del tennis durante gli Australian Open: durante gli allenamenti in palestra e sul campo, come anche scherzando con gli amici in giro per la città alla guida di una golf car. Ed e' subito boom di iscritti, 52.500 al momento, ma con crescite esponenziali di 100 appassionati ogni manciata di minuti: il traguardo dei 3.2 milioni di follower di Instagram e' lontano, ma di questo passo si raggiunge in pochi giorni. La pagina Tiktok per il momento risulta ancora vuota, ma anche in questo caso pare solo una questione di tempo Sul canale youtube si vede anche un Jannik che, come un qualsiasi 23enne, in macchina gioca con una piccola ricetrasmittente. Sinner permette anche, ridendo e po' imbarazzato, di dare un'occhiata alla sua stanza d'albergo piuttosto disordinata. Anche dalla sua pagina web janniksinner.com i visitatori vengono indirizzati ai nuovi canali social. Si tratta dei primi effetti della collaborazione del tennista con l'altoatesino Alex Meliss che dallo scorso novembre si occupa della sua presenza social e web di Jannik.

Ovunque campeggia ormai anche il marchio del tennista. Una J e una S, che intrecciate, formano una volpe stilizzata. La red fox, la volpe rossa, si trova spesso infatti anche sulle sue scarpe. Tutto fa pensare al lancio di un marchio vero e proprio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA