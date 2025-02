Rubano 100mila euro nel fine settimana in banca in Alto Adige

Colpo da circa 100 mila euro alla filiale di Frangarto della Cassa Raiffeisen Oltradige a Pillhof, nei pressi di Bolzano. Una banda di professionisti è entrata in azione nel fine settimana - tra venerdì sera e domenica notte - ed è riuscita a disattivare l'allarme, forzare due porte d'ingresso, svuotare la cassaforte e il bancomat senza che nessuno si accorgesse di nulla, riporta il quotidiano Alto Adige. Solo lunedì mattina i dipendenti della banca hanno scoperto il colpo. Ingenti i danni. Tra una settimana la filiale chiuderà comunque per riaprire a metà aprile in una nuova sede nelle immediate vicinanze.



