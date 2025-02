Milano-Cortina: Kompatscher 'ad un anno siamo ad ottimo punto'

"Manca un anno all'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina e siamo ad un ottimo punto". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, riferendo che la giunta provinciale ha fatto il punto su alcuni aspetti dell'organizzazione della manifestazione, come attività ed eventi dentro e fuori l'Arena di Anterselva, in Val Pusteria.

Le Olimpiadi invernali 2026, ha detto ancora il presidente altoatesino, "ci vedono protagonisti, solo con una disciplina, il biathlon, è vero, ma si tratta di undici gare che assegneranno 33 medaglie e saranno distribuite su dieci giorni, quasi l'intera durata della manifestazione".

Gli investimenti per la struttura sono strati fatti ed, ha sottolineato ancora Kompatscher, c'è stato un primo test di collaudo con le gare di Coppa del mondo. "Sono investimenti che, con il co-finanziamento dello stato, hanno migliorato l'impianto - ha aggiunto - che potrà essere usato tutto l'anno e non servono, quindi, solo per le Olimpiadi".

Lo stesso discorso vale per le altre infrastrutture, ha proseguito Kompatscher, rivendicando che "siamo riusciti a cogliere l'occasione delle Olimpiadi per realizzare opere che erano richieste da anni".



