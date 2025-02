Kompatscher,'preparare la cooperazione alle sfide di domani'

"Le cooperative sono da sempre una realtà ben radicata in Alto Adige e il loro ruolo diventerà ancora più centrale in futuro". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, intervenendo all'evento promosso da Federazione Cooperative Raiffeisen e Coopbund Alto Adige Südtirol sull'Anno internazionale delle Cooperative proclamato dalle Nazioni Unite per il 2025.

"La nostra priorità comune - ha aggiunto Kompatscher - è rendere queste forme di organizzazione pronte alle sfide di domani, promuovendo nuove realtà come le cooperative di comunità e le comunità energetiche".

"Le nostre 364 associate operano in settori chiave che incidono sulla vita quotidiana della popolazione - hanno dichiarato il presidente Herbert Von Leon e il direttore generale Robert Zampieri della Federazione Cooperative Raiffeisen - Dall'agricoltura all'energia, dalla finanza alle cooperative sociali, il nostro obiettivo è garantire la stabilità economica ai nostri soci".

"Quest'anno Coopbund Alto Adige Südtirol celebra il suo 50° anniversario e guarda al futuro con determinazione e con la consapevolezza che la cooperazione rappresenta un modello vincente di inclusione e sviluppo sostenibile - ha detto Monica Devilli, presidente di Coopbund Alto Adige Südtirol - Il nostro obiettivo rimane mettere sempre al centro le persone e le loro esigenze, valorizzando la pluralità linguistica e culturale che caratterizza l'Alto Adige come una risorsa fondamentale per il benessere della comunità." L'assessora provinciale alle cooperative, Rosmarie Pamer, ha sottolineato il valore fondamentale della solidarietà e della cooperazione. "Le cooperative consentono di conciliare interessi individuali e collettivi, offrendo soluzioni a sfide che i singoli, non riuscirebbero ad affrontare".

In Alto Adige operano attualmente 865 cooperative (dati aggiornati a dicembre 2023) attive nei settori più diversi: 86 cooperative di conferimento di prodotti agricoli, 5 cooperative di lavoro agricolo, 1 consorzio agrario, 11 cooperative di consumo, 334 cooperative di produzione e lavoro, 289 altre cooperative, 90 cooperative edilizie, 4 cooperative di garanzia e fidi, 4 consorzi cooperativi, 41 casse rurali/banche del credito cooperativo, 3 cooperative di mutuo soccorso e 1 consorzio sociale. Delle 237 cooperative sociali registrate, 74 sono attive nel campo dell'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate.



