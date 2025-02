Conai, in regione nel 2023 106.191 tonnellate di imballaggi

Il Trentino-Alto Adige ha conferito al sistema consortile Conai oltre 106.000 tonnellate (106.191) di imballaggi nel 2023, ricevendo un corrispettivo di quasi 13 milioni di euro (12.922.693). Lo ha riferito Maurizio Salvo (Area rapporti con il territorio Conai) in occasione dell'Ecoforum Trentino organizzato da Legambiente, aggiungendo che il sistema di copertura consortile "per alcune filiere è stato superiore al 90%".

Nel 2022 le tonnellate di imballaggi conferite erano state 112.354, con un corrispettivo di 12.825.724 euro. Se si considera il 2023, la provincia di Trento ha conferito 54.390 tonnellate (con 104,4 chilogrammi per abitante convenzionato), mentre quella di Bolzano ne ha conferite 51.801 (con 99,8 chilogrammi per abitante convenzionato).

"Ormai da qualche anno la quantità del rifiuto organico raccolto è superiore al rifiuto indifferenziato", ha ricordato Gabriele Rampanelli, responsabile del settore autorizzazione e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa). "Negli anni dal 2001 al 2023 la quantità di rifiuti raccolta in Trentino è in leggero calo. C'è da dire però che la quantità di abitanti è cresciuta", ha avvertito.





