Bimotore precipitato in Germania, era decollato da Bolzano

Un piccolo aereo bimotore è decollato ieri da Bolzano ed è precipitato nei pressi di Geisingen, in Germania. Il pilota, l'unica persona a bordo, è morto. Lo riporta il portale news Tagesschau della televisione tedesca Ard. Il Piper è stato dato per disperso ieri pomeriggio e solo dopo intense ricerche i resti sono stati trovati nei pressi della cittadina del Baden-Württemberg, non molto lontano dal Lago di Costanza. Le autorità tedesche non hanno ancora comunicato l'identità del pilota morto.

La vittima è un cittadino tedesco, classe 1947, Roland Mayr. L'incidente è avvenuto poco prima dell'atterraggio a Donaueschingen, in Germania, forse a causa della nebbia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA