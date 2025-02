Unicef Alto Adige, Daidone lascia la presidenza a Leopizzi

Miriam Leopizzi è la nuova presidente della sede Unicef Alto Adige di Bolzano. Leopizzi, di Lagundo, direttrice del Personale presso Casa Bimbo Tagesmutter di Bolzano, subentra a Patrizia Daidone, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, che lavora presso Poste Italiane, e che ha retto per dieci anni ininterrottamente la presidenza della sede provinciale altoatesina.

Il passaggio di consegne è avvenuto presso la sala del Centro Lovera di Viale Europa. "In questi dieci anni ho avuto l'onore di collaborare con Persone straordinarie che ogni giorno mettono il cuore e le competenze al servizio di bambini, donne, per l'intera comunità - ha dichiarato la presidente uscente Daidone - Grazie di cuore ad ogni volontaria e volontario di Unicef Bolzano, sempre presenti, vicini, Insieme abbiamo costruito speranza, forza che mi hanno permesso di crescere con voi e non arrendersi alle difficoltà, siete un punto fermo e fondamentale, un valore per la società. Alla neo-presidentessa auguro dunque un buon lavoro". Al passaggio di consegne era presente anche l'assessore provinciale altoatesino Christian Bianchi. Miriam Leopizzi è, inoltre da maggio 2024, membro della Consulta per la Famiglia dell'Alto Adige per il quadriennio 2024-2028.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA