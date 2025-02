Si denuda in strada e aggredisce poliziotti, scortato al Cpr

La Questura di Bolzano ha arrestato 26enne cittadino gambiano senza fissa dimora, irregolare e pregiudicato, per aver aggredito gli agenti durante un controllo. E' stato scortato al Cpr di Milano. Venerdì pomeriggio al 112 sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini riguardanti la presenza di un uomo che, in via Alto Adige, in preda ad un forte stato di agitazione probabilmente dovuto all'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, si era denudato in strada e stava lanciando oggetti di varia natura contro i passanti.

Gli agenti, giunti sul posto, nel tentativo di bloccarlo, si sono trovati di fronte ad una violenta reazione: ha iniziato ad opporre resistenza fisica con spintoni, calci e sputi, per poi sferrare un pugno ad uno degli agenti. Durante il tentativo di contenere l'individuo, inoltre, gli agenti si sono accorti che il soggetto stava cercando di estrarre un coltello dalla tasca dei pantaloni, venendo però immediatamente disarmato. Durante il tragitto verso la Questura, l'uomo ha infranto uno dei vetri della pattuglia.

E' risultato essere inottemperante all'Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale emesso il 14 gennaio scorso.

L'uomo stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, nonché per danneggiamento volontario aggravato, denunciato alla Procura della Repubblica per atti osceni in luogo pubblico, minaccia e porto di armi od oggetti atti a offendere e, quindi, associato alla Casa Circondariale di Bolzano. Il questore Paolo Sartori, quindi ha emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, con contestuale ordine di accompagnamento e di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Corelli" di Milano, dove il cittadino straniero è stato scortato già nella serata di sabato.



