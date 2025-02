Inaugurata la 49/a edizione di 'Hospitality' a Riva del Garda

Si è aperta a Riva del Garda, in Trentino, la 49/a edizione di "Hospitality: il salone dell'accoglienza", la fiera internazionale del settore alberghiero e della ristorazione. L'evento, organizzato da Riva del Garda Fierecongressi nei padiglioni del quartiere fieristico, è in programma al fino al 6 febbraio.

La quattro giorni - informa una nota - conta complessivamente 750 espositori su una superficie espositiva complessiva di 45mila metri quadrati. Nel 26% dei casi si tratta di nuove aziende. Gli eventi in programma sono oltre un centinaio.

"Hospitality 2025 si presenta con numeri importanti: una rappresentanza completa di tutte le categorie del settore Horeca e un focus sempre maggiore sull'internazionalizzazione.

Quest'anno accogliamo a Riva del Garda oltre 70 buyer selezionati da 20 diversi Paesi, grazie alla nostra intensa attività di scouting e alla collaborazione con la Italian Trade Agency (Ice)", ha spiegato il presidente, Roberto Pellegrini, in occasione dell'evento inaugurale.

In occasione dell'apertura, la presidente di Enit, Alessandra Priante, ha inviato un videomessaggio rilevando l'importanza di "spostare l'attenzione dalla sola quantità dei flussi turistici alla qualità dei servizi offerti, valorizzando l'unicità e l'esperienza straordinaria che l'Italia può garantire ai visitatori". Erano inoltre presenti l'assessore al commercio, Roberto Failoni e la sindaca di Riva del Garda, Cristina Santi.





