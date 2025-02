In giro per locali a Bressanone con banconote false, arrestati

I Carabinieri di Bressanone hanno arrestato due uomini per l'utilizzo di banconote false in diversi esercizi commerciali della città. L'altro giorno la Compagnia è stata informata della presenza di due persone che avevano tentato di effettuare un pagamento con una banconota falsa presso il bar di un noto albergo cittadino. Grazie alla pronta segnalazione del gestore di un altro locale, che aveva una foto dei due ripresi dal sistema di videosorveglianza dell'albergo, i militari hanno potuto avviare immediatamente le ricerche.

Poco dopo una pattuglia li ha individuati in viale Mozart.

Fin dal primo momento, i due uomini di origine algerina, si sono mostrati nervosi e non hanno saputo fornire spiegazioni plausibili sulla loro presenza in zona. Tale atteggiamento ha rafforzato il sospetto che potessero occultare denaro falso o altri oggetti illeciti, portando i militari ad accompagnarli presso il Comando per una perquisizione approfondita. Sono così stati trovati in possesso di una notevole quantità di denaro contante, ritenuto provento di illeciti. Inoltre, sono state rinvenute dodici banconote da 50 euro contraffatte. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso dei due uomini, che avevano già tentato di effettuare pagamenti fraudolenti presso altri negozi della città, come confermato dalle testimonianze raccolte e dalle verifiche condotte dagli inquirenti. E' così scattato l'arresto. Uno dei fermati risultava già gravato da precedenti specifici per analoghi reati. L'operazione condotta dai Carabinieri di Bressanone ha anche permesso di avviare una serie di accertamenti volti a individuare eventuali altri episodi di spaccio di denaro falso nella zona.

Il comandante della Compagnia Carabinieri di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni ha dichiarato: "Questa operazione dimostra l'efficacia della nostra presenza sul territorio e la stretta collaborazione con la cittadinanza. Il nostro impegno è volto a contrastare ogni forma di illegalità che possa danneggiare la comunità e l'economia locale. Invitiamo tutti i cittadini e gli esercenti a prestare particolare attenzione ai pagamenti in contanti e a segnalare immediatamente alle Forze dell'Ordine qualsiasi sospetto o eventuale ritrovamento di banconote false."



