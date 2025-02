Finlombarda con Cassa Centrale Banca per sostegno a imprese

Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, e Cassa Centrale Banca, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario cooperativo, hanno siglato un accordo di collaborazione finalizzato a sostenere l'avvio di iniziative e progetti comuni a favore delle imprese, con particolare attenzione a programmi di investimento sostenibili e con focus strategico sul settore primario.

La collaborazione permetterà di valorizzare le rispettive competenze e conoscenze mediante l'organizzazione di progetti congiunti di formazione e aggiornamento, la condivisione di modelli di valutazione e la messa a fattor comune delle reciproche esperienze sulle specificità del credito agrario.

"L'accordo si inserisce nella strategia societaria di ampliamento dell'offerta di prodotti finanziari rivolti alle imprese della Lombardia anche in affiancamento ad altri intermediari", spiega Andrea Mascetti, presidente di Finlombarda. "Queste azioni - aggiunge - sono in linea con il compito istituzionale di sostegno ai programmi regionali di sviluppo economico del territorio, principalmente mediante le attività di concessione e gestione di finanziamenti, garanzie e contributi con risorse comunitarie, regionali e proprie".

"La collaborazione con Finlombarda ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra vicinanza al settore primario, storicamente importante per le banche del gruppo, ponendo l'attenzione sulle necessità delle imprese in questo delicato momento di transizione", afferma Sandro Bolognesi, amministratore delegato di Cassa Centrale Banca. "La partnership - conclude - consentirà di offrire un supporto ancora più concreto e tempestivo, aiutando le imprese a cogliere le opportunità offerte dai cambiamenti in atto".



