Cresce il turismo a Trento, presenze a +1,26% nel 2024

Nel 2024 la città di Trento ha registrato 1.304.247 presenze turistiche, pari all'1,26% in più dell'anno precedente. Gli arrivi sono stati 497.479, il 4% in più del 2023, mentre in media i turisti si sono fermati nel capoluogo trentino per 2,6 notti. I dati, presentati in conferenza stampa, sono stati elaborati dall'Azienda di promozione turistica locale.

Le presenze sono distribuite al 70% su Trento, per il 20% Bondone e per il 10% sull'Altopiano di Pinè. I visitatori sono soprattutto italiani (principalmente del Nord), seguiti da tedeschi, cechi, polacchi, austriaci e qualche statunitense.

Il mese preferito dai turisti è agosto (che ha registrato 159.420 pernottamenti), seguito da luglio (143.154) e da dicembre (137.195). Particolarmente significativa risulta l'attrattività nella stagione invernale, con 110.867 presenze a gennaio e 100.241 a febbraio. Solo in dicembre, l'aumento è più marcato, con +5% di arrivi e +15% di presenze. I turisti arrivati per il mercatino di Natale si sono fermati in città per più tempo rispetto all'anno precedente (2,68 la permanenza media nel 2024, 2,43 nel 2023).

A settembre 2024 vi sono 108.340 presenze, mentre il mese meno affollato è stato aprile, con 74.861 pernottamenti.

L'occupazione media mensile degli alberghi è stata del 59,8%, con punte dell'82,8% ad agosto e del 74,5% a luglio. Crescono anche le presenze sul Monte Bondone, che passa da 249.581 presenze nel 2023 a 250.292 lo scorso anno.

Buoni anche i numeri relativi ai i musei della città: Muse registra oltre 450mila ingressi, il Palazzo delle Albere 17mila, il Giardino Botanico Alpino 12mila, il Castello del Buonconsiglio 188.240, il Museo diocesano 32.414,



