Concluso corso per donne nella politica comunale

Il 31 gennaio, nell'auditorium dell'Eurac Research, si è concluso con successo il primo corso di formazione per donne nella politica comunale. 76 partecipanti si sono incontrate dal novembre 2024 per un totale di otto moduli - di persona e online - per approfondire i vari aspetti del lavoro comunale e delle campagne elettorali. Le elezioni comunali si terranno a maggio e le donne vogliono avere una voce importante in capitolo.

Nella sua introduzione, il presidente dell'Eurac Roland Psenner ha spiegato che le donne sono visibili nella scienza, nella cultura, nell'economia e nella politica solo da pochi decenni e che è giunto il momento di riconoscere i loro risultati. Il presidente del Consorzio dei Comuni dell'Alto Adige, Andreas Schatzer, ha incoraggiato le donne a impegnarsi nella politica comunale, poiché è necessario l'impegno delle donne che partecipano attivamente, dato che le quote da sole non possono rendere il panorama politico più vario ed equo.

La presidente della Commissione provinciale pari opportunità per le donne Ulrike Oberhammer ha sottolineato che in politica ci sono ancora soprattutto immagini maschili. "Le donne devono essere visibili per poter essere elette e contribuire ai cambiamenti necessari negli organi decisionali. Per questo chiediamo a tutte le donne di sostenere l'iniziativa 'Una non basta'", ha dichiarato.

"La politica è ancora pensata per chi ha una moglie a casa e da chi ha una moglie a casa", ha detto la vicepresidente della Commissione, Nadia Mazzardis. "Il corso ha avuto contenuti preziosissimi, che saranno utili alle donne. Sono donne competenti, che hanno imparato a darsi visibilità social e in presenza, vogliono avere una consistenza numerica in politica, fare la differenza ed essere finalmente dispensate dal lavoro di cura che grava prevalentemente su di loro. Perché la politica la deve poter fare anche chi ha un marito (o un compagno) a casa".

La storica Alessandra Spada, presidente dell'Archivio storico delle donne di Bolzano, ha fornito approfondimenti sulla vita straordinaria delle donne attive politicamente e ha tracciato una linea di demarcazione dalle 21 donne della Costituente alle donne che sono state pioniere in Alto Adige negli anni Settanta e Ottanta e che hanno ottenuto importanti progressi nella lotta contro la violenza domestica sulle donne, per la creazione di case di accoglienza per le donne o per il diritto all'aborto, tra le altre cose. "È urgente storicizzare la vita di queste donne, altrimenti saranno dimenticate", ha detto, descrivendo un obiettivo comune del movimento femminile.

Un momento particolare dell'evento conclusivo è stata l'intervista online con Eva Christiansen. La storica consigliera della cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato con Josef Bernhart, vicedirettore dell'Institut für Public Management dell'Eurac, delle sue esperienze e delle sfide che le donne devono affrontare in politica. "Ogni donna politica può tracciare dei confini e decidere da sola quanta partecipazione vuole concedere nella sua vita privata o se indossare abiti o pantaloni", ha detto. "Le donne non devono necessariamente giocare la carta delle donne nelle campagne elettorali, poiché il genere non è una questione politica di principio. Ciò che serve, tuttavia, è un'adeguata rappresentanza femminile, che può essere raggiunta solo attraverso una quota. Le donne devono essere consapevoli che gli stereotipi sono ancora profondamente radicati nella cultura pubblica. Potrebbe anche esserci una pressione a sopportare la misoginia e il sessismo. L'assertività e la durezza politica sono a volte necessarie e non sono sgradevoli, ma un segno di forza. Ogni donna che vuole fare il passo della politica dovrebbe essere convinta di questo e percorrere con coraggio la propria strada", ha concluso Christiansen, augurando a tutte le donne presenti un grande successo.

Il presidente Arno Kompatscher ha seguito l'evento e ha sottolineato: "Una delle gravi constatazioni in politica è che si possono commettere anche degli errori. Abbiamo bisogno di più donne per migliorare il processo decisionale. Per questo vogliamo che molte donne decidano di intraprendere la strada della politica comunale o addirittura provinciale".



