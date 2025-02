Chiusura della ferrovia tra Lasa e Malles per lavori

Nel corso di quest'anno l'operazione di elettrificazione della ferrovia della Val Venosta entrerà in una fase cruciale. Il vecchio sistema di segnalazione verrà gradualmente smantellato. Parallelamente le nuove linee aeree e il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) saranno installati sui treni esistenti e su quelli nuovi, ampiamente collaudati e approvati. Tutto ciò rende necessaria la chiusura della linea, prima parzialmente tra Lasa e Malles e poi completamente tra Merano e Malles.

In questi giorni vengono distribuiti nei treni e nelle stazioni orari stampati del servizio autobus sostitutivi. Tutte le informazioni sono sempre aggiornate sull'app e sul sito web www.altoadigemobilita.info.

Da domenica 16 febbraio fino a sabato 25 ottobre la linea ferroviaria della Val Venosta sarà interrotta nel tratto Lasa-Malles. Nel tratto Merano-Lasa, il treno circolerà con un orario modificato (cadenzamento di mezz'ora). Resta in vigore la chiusura nelle ore serali, con la soppressione dei treni sull'intera linea (Merano-Malles). Durante questa interruzione dell'esercizio ferroviario sarà attivo un servizio di autobus sostitutivi. Le informazioni sono disponibili sul sito web www.altoadigemobilita.info.

A causa dell'interruzione dell'esercizio ferroviario tra Lasa e Malles, anche gli orari di alcune linee di autobus dell'Alta Val Venosta sono stati adeguati. Da domenica 16 febbraio le linee 271 e 272 entrambe le linee di autobus circolano con frequenza oraria e servono tutte le fermate lungo il percorso. La linea 271 Solda/Trafoi - Stelvio - Spondigna sarà prolungata fino alla stazione di Lasa. Anche la linea 272 Malles - Glorenza - Prato - Spondigna sarà prolungata fino alla stazione di Lasa. A differenza degli autobus del servizio sostitutivo B250 (Malles - Sluderno - Spondigna - Oris - Lasa), gli autobus della linea 272 impiegano più tempo, poiché non passano per Sluderno ma per Glorenza e Prato e fermano a tutte le fermate. La fermata Sluderno (Stazione) non sarà servita.

La seconda interruzione interesserà l'intera linea ferroviaria (Merano-Malles) e inizierà domenica 26 ottobre 2025.

Quest'ultima dovrebbe durare fino alla fine di marzo 2026, con la tratta Lasa-Malles servita solo al mattino e alla sera per altri circa due mesi. Tutte le informazioni sui servizi sostitutivi durante la chiusura totale a partire da ottobre 2025 saranno costantemente aggiornate e potranno essere consultate sull'app o sul sito web di altoadigemobilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA